Команда из Татарстана заняла второе место в Кубке России по баскетболу на колясках
Татарстанский клуб «Крылья Барса» выиграл серебряные медали в Кубке России по баскетболу на колясках. Турнир прошел в Казани.
В соревнованиях приняли участие шесть российских команд. Золото завоевала команда «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга. Бронза досталась клубу «Легион-Югра» из ХМАО.
Лучшим игроком турнира был признан игрок татарстанцев — Василий Кочетков. Его одноклубник Динар Камалиев стал лучшим разыгрывающим.
Напомним, соревнования проходили с 16 по 21 марта на базе УТЦ ТБ «УНИКС» в поселке Васильево.
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