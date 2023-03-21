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Команда из Татарстана заняла второе место в Кубке России по баскетболу на колясках

18:14, 21.03.2023 1
Команда из Татарстана заняла второе место в Кубке России по баскетболу на колясках
Фото: Баскетбол на колясках в России/vk.com

Татарстанский клуб «Крылья Барса» выиграл серебряные медали в Кубке России по баскетболу на колясках. Турнир прошел в Казани.

В соревнованиях приняли участие шесть российских команд. Золото завоевала команда «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга. Бронза досталась клубу «Легион-Югра» из ХМАО.

Лучшим игроком турнира был признан игрок татарстанцев — Василий Кочетков. Его одноклубник Динар Камалиев стал лучшим разыгрывающим.

Фото: Баскетбол на колясках в России/vk.com

Напомним, соревнования проходили с 16 по 21 марта на базе УТЦ ТБ «УНИКС» в поселке Васильево.

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    А я не знала, что у нас есть команда баскетболистов-колясочников.
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