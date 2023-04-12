За 2022 год в Татарстане пресекли 662 нарушения закона об охоте

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане за 2022 год удалось пресечь 662 нарушения закона об охоте. Об этом сообщил начальник Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета республики по биоресурсам Радик Мутахаров.



На нарушителей наложили штрафы, общий размер которых превысил 772 тысячи рублей. Из этой суммы взыскано 725 тысяч.

В отношении нарушителей возбудили 78 уголовных дел. Причиненный ущерб по статье 258 УК России «Незаконная охота» превысил 6 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

По словам Радика Мутахарова, охотники в Татарстане стали дисциплинированнее. Нарушения стали не такие явные.

С начала весенней охоты — с 1 апреля — в Татарстане выявили более 30 нарушений ее правил. За прошлый сезон 29 человек лишили права охоты за нарушения.



В Татарстане в среднем выдается от 40 до 45 тысяч разрешений на охоту ежегодно. К 12 апреля Госкомитет республики по биоресурсам выдал порядка 7 тысяч разрешений на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих угодьях.



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Татьяна Демина