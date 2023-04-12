Названы самые интересные космические музеи России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Эксперты назвали самые интересные музеи в России, которые могут ознакомить посетителя с историей освоения космоса. Лидером стала «Самара Космическая» — у входа в здание стоит настоящая ракета «Союз», которая считается одним из символов города, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Туту.ру».



Второе место в рейтинге досталось музею космонавтики на ВДНХ — одному из крупнейших научно-технических музеев мира. Здесь посетители могут увидеть скафандры, аппарат, в котором собаки Белка и Стрелка вернулись на Землю, кардиограмму Гагарина и даже экспериментальную жидкостную ракету.

Далее в топе идет государственный музей истории космонавтики К.Э. Циолковского. Он расположен в Калуге и в России признан самым крупным музеем по космической тематике.

На четвертом месте музей центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Отмечается, что идея о его создании принадлежит самому русскому космонавту.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Следующим в списке стоит музей ракетно-космической корпорации «Энергия». На экскурсию сюда попасть могут только граждане России, а записываться нужно не позднее чем за месяц.

Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. В это день в 1961 году человек впервые слетал в космос. Это был Юрий Гагарин.



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Антон Гаврилов