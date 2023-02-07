В 2022 году иностранный турпоток в Россию сократился в 25 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние 3 года иностранный турпоток в Россию сократился более чем в 25 раз. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Около 200,1 тысячи иностранных туристов посетили страну за 2022 год. Это почти в 25,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019-м.

Общий турпоток в Татарстан по итогам 2022 года должен составить 3,7 миллиона человек. Такой прогноз озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей по итогам прошлого года, согласно прогнозу, составит 39,5 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

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Елизавета Пуншева