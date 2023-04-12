Глава Минстроя России призвал застройщиков снижать цены на квартиры

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин обратился к застройщикам с предложением снизить цены на квартиры для стимуляции спроса по льготной ипотеке. Он считает, что у них есть такие резервы.

— Практически продажи новостроек к 80% идут через льготную ипотеку. Некоторым застройщикам хочется задать вопрос: а не хотите ли снизить цену немножко, чтобы продалось, потому что возможности такие есть на разных территориях, этот анализ тоже присутствует у нас, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что доля доступного по льготной ипотеке жилья в Казани с момента запуска программы резко сократилась. В апреле 2023 года она составила 31% после 86% в аналогичном месяце 2020 года. По расчетам аналитиков, доля доступного по льготной ипотеке жилья в Казани наименьшая по сравнению с другими городами. На втором месте после столицы Татарстана Нижний Новгород, где показатель составил 55%, снизившись за три года на 34 процентных пункта.

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Айрат Назипов