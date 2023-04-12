При поддержке Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году ввели 7,2 млн кв. м жилья

За 2022 год Волго-Вятский банк Сбербанка профинансировал проекты строительства недвижимости более чем на 140 млрд рублей — на 64% больше, чем годом ранее. Введено в эксплуатацию 7,2 млн квадратных метров жилья — на 44% больше, чем за 2021 год.

О том, как банк поддерживает жилое строительство в регионе, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал во время открытого диалога с известной российской журналисткой и бизнес-тренером Ниной Зверевой:



— Строительная отрасль всегда в фокусе особого внимания Сбера. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. В прошлом году абсолютно в каждом регионе мы провели круглые столы с застройщиками региона при поддержке администрации субъектов по вопросам текущей ситуации в строительной отрасли и перспектив развития, выявили болевые точки и направили свои ресурсы на решение этих проблем.