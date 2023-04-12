«Есть божий суд»: предполагаемый «положенец» по Чистополю в последнем слове открестился от статуса

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана с последним словом выступили пятеро обвиняемых по делу чистопольского «ОПС вымогателей и мошенников», лидером которого силовики считают коронованного 20 лет назад «вора в законе» Рашида Хачатряна (он же — Джамбульский, Оренбургский, Карабахский, — прим. ред.).



В ходе прений прокурор запросила для десяти фигурантов этого дела в сумме 133 года лишения свободы, в том числе 21 год колонии особо режима со штрафом в 1 млн рублей для Хачатряна. По версии стороны обвинения, вина фигурантов полностью установлена по всем 13 эпизодам дела, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество и покушение на таковое, а также участие в преступном сообществе и руководстве им.

Адвокаты в прениях указывали на целый ряд спорных и недопустимых доказательств обвинения, при наличии весомых доказательств защиты. Заявляли о надуманности целого ряда эпизодов дела и чрезмерно суровом подходе прокуроров, указывая, что даже насильникам и убийцам порой назначают меньшие сроки.

Так, для ранее трижды судимого Айрата Камалова гособвинитель запросила 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В последнем слове он извинился перед участниками процесса за свой лексикон и резкие высказывания на прошлых заседаниях, и поделился мнением, что суд вскрыл данные о фальсификации и откровенной лжи досудебщиков.

— Если мне вменяют, что я был «положенцем», то Чистополь — город такой маленький, всем об этом было бы известно. А получается, что об этом знает один Чекуров. Но Чистополь-то знает, что это не так! — заявил подсудимый.

— Эпизоды с оружием и изъятой гранатой сфальсифицировали сотрудники МВД с [заключившим досудебное соглашение] Чекуровым. На дворе — 21-й век, а сотрудники до сих пор подкидывают оружие! Работать не научились? — возмутился подсудимый и заявил — рано или поздно фальсификаторам придется отвечать. — Несмотря на отсутствие решения суда, они уже решили, что мы виноваты. Я думаю, это несправедливо. Есть божий суд.

Еще одним сфальсифицированным эпизодом Камалов считает находку 3,5 кг тротила у второго досудебщика — Гильфанова, указывая, что изъятие столь крупной партии вопреки инструкциям и здравому смыслу почему-то проводилась без взрывотехника...

Со слов подсудимого, фальсификация доказательств происходила и в зале суда. Он уверяет, что перед допросом потерпевшая Миннибаева показала своему сыну, кого именно из подсудимых он должен опознать... Ходатайство об истребовании записей камер в зале заседания было отклонено. По версии обвинения, у Миннибаевой вымогали 1,5 млн рублей, угрожая ее семье, сшибли ее сына во время велосипедной прогулки, а потом пытались заманить в гараж под предлогом показать новый велосипед. Камалов подчеркнул — эта потерпевшая сама привлечена за мошеннический обман, и работать с ней сотрудникам БОП и следователям МВД было очень удобно.

— Неужели не очевидно, что другие эпизоды аналогично выдуманы и искажены, чтобы нам вменить ОПС? — рассуждал в последнем слове Камалов, утверждая, что организацией преступлений не занимался, в вымогательствах и незаконном обороте оружия не участвовал.

Ирина Плотникова