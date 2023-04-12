За сутки COVID-19 выявили у 49 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 13 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 12 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 533 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 860 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 53 татарстанца.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов