Число невыездных должников в России достигло рекорда

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России на конец декабря 2022 года в список невыездных из-за имеющейся задолженности внесены 8 миллионов человек. Это рекордное за последние 15 лет число, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Для сравнения, в конце 2021 года постановления о временном ограничении должников в праве выезда из России действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств. Десять лет назад мера действовали в отношении лишь 300 тысяч россиян.

Временное ограничение должников в праве выезда из России действует с 2008 года. Чаще всего она принимается к гражданам, у которых есть задолженность по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате ЖКУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первом полугодии 2022 года судебные приставы вынесли свыше 178 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из России по исполнительным производствам. Общая сумма задолженности оценивалась в 48 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина