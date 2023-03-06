На анализ данных транспортных потоков в Казанской агломерации потратят 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Анисимова (архив)

На выполнение работ по сбору данных и анализу транспортных и пассажирских потоков на территории Казанской агломерации по проекту разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации потратят 10 млн рублей, выяснило «Реальное время».

От подрядчика требуется выполнить натурные обследования транспортных и пассажирских потоков на сечениях и узлах улично-дорожной сети территории Агломерации Казани — как в период буднего дня, так и в вечерний период, а еще установить часы пиковых нагрузок транспортных потоков и проанализировать их.

Также необходимо проанализировать условия движения на регулярных маршрутах наземного пассажирского и железнодорожного транспорта (интервалы движения, тип и составность подвижного состава), анализ загруженности подвижного состава и условий перевозки. Работы необходимо выполнить за 90 рабочих дней.



Заказчиком выступает ГБУ «Институт пространственного планирования Татарстана». Подать заявку можно до 22 марта, исполнителя должны определить 27 марта.

«Реальное время» выясняло, что на саму разработку раздела мастер-плана социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации потратят 55 миллионов рублей. По задумке ГБУ «Институт пространственного планирования РТ», разработка будет проводиться в четыре этапа.



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Маргарита Головатенко