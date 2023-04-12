В Татарстане сокращается поголовье крупного рогатого скота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По всей России, в том числе и в Татарстане, наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота. В 2022 году оно достигло исторического минимума — около 17 млн голов. Для сравнения, даже в начале 1990-х годов в агропромышленном секторе насчитывалось 57 млн.

В Татарстане поголовье крупного скота снизилось на 1,3 тысячи, поголовье овец — на 2,8 тысячи.

Эльдар Махмудов, создавший свое фермерское хозяйство, которое насчитывает 140 коров, 100 баранов и надел земли почти в 1 тысячу гектаров рассказал, что теперь и ему придется сокращать численность КСР. В первую очередь это связано с падением закупочной цены на молоко, объяснил он.

— А как иначе? Цен на молоко нет, 20 рублей — это разве цена?! Раньше переработчики закупали у нас молоко по 33,5 рубля за литр. А цена в магазине сегодня какая? Она же не падает, а только растет! Где эти выпадающие деньги? Вопрос к ФАС, — негодует фермер.

Он рассказал, что раньше раньше в месяц ему хватало производить порядка 15 млн тонн молока, чтобы закрывать кредиты и лизинг — а это около 600 тыс. рублей. Сейчас же ему нужно производить в два раза больше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Махмудов уверен, что пока не будет государственного регулирования цены на социально значимые продукты, в числе которых и молоко, ни о какой продовольственной безопасности не может быть и речи.

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров отмечает, что проблема с сокращением поголовья КРС связано именно с хозяйствами, производящими молоко. По его словам, вопрос сокращения стада актуален уже и для крупных хозяйств: только за неделю поголовье КРС у крупных сельхозпроизводителей Татарстана сократилось на 903 головы.

Байтемиров подтвердил, что основной причиной проблемы стало резкое снижение закупочных цен на молоко, что в итоге отражается не только на сельхозпроизводителях, но и на экономике региона в целом.

Подробнее о том, с какими трудностями сегодня приходится сталкиваться фермерам, почему цены на молоко при падении закупочной цены в магазинах продолжают только расти, как на экономику России повлияет сокращение поголовья крупного рогатого скота читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова