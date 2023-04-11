Индекс промышленного производства Татарстана превысил 100% за 2 месяца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые 2 месяца 2023 года оборот промышленности Татарстана составил более 600 миллиардов рублей. Об этом на заседании Комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил замминистра промышленности и торговли региона Родион Карпов.

— Индекс промышленного производства Татарстана за первые два месяца 2023 года превысил 100 процентов — на 0,7 процента больше, почти 605 млрд рублей в абсолютных цифрах, — отметил он.

Карпов также напомнил, что по итогам 2022 года индекс промпроизводства Татарстана составил 106,6%. При этом по России показатель был ниже 100%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по словам спикера, в январе — феврале 2023 года объем добычи нефти составил 6 млн тонн. Это на 6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«Реальное время» писало, что в Татарстане растет индекс промпроизводства, при этом оборот торговли падает. Подробности — в специальном материале.

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Елизавета Пуншева