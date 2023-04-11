В Татарстане по «сельской ипотеке» дома купили более 3,3 тысячи семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 3,3 тысячи татарстанских семей приобрели дом по «сельской ипотеке». Из них более 200 семей — за первые 3 месяца 2023 года, сообщают в пресс-службе Росреестра республики.

В 2023 году приобретение сельского жилья профинансировано на общую сумму 500 миллионов рублей, за весь срок действия программы — на 7,6 миллиарда рублей.

— В нашем регионе «сельская ипотека» по-прежнему пользуется большим спросом. В этом году татарстанцы чаще всего по данной программе приобретали дома в Пестречинском, Лаишевском, Высокогорском, Тукаевском и Арском районах, — отметил руководитель Росреестра региона Азат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году. По ней граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а еще на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева