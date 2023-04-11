Ушел из жизни профессор НЧИ КФУ Валерий Звездин

В возрасте 71 года из жизни ушел доктор технических наук, профессор кафедры ВЭПиА Челнинского филиала КФУ Валерий Звездин. Некролог опубликовала пресс-служба вуза.

— 8 апреля не стало прекрасного ученого, профессора и замечательного человека Валерия Васильевича Звездина. Валерий Васильевич был не только ученым с большой буквы, но и настоящим наставником для многих молодых ученых. Для коллег, студентов и аспирантов он останется в памяти как отзывчивый и доброжелательный человек, который всегда был рад помочь в любом вопросе. Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение науке. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валерия Васильевича, — высказался директор высшей инженерной школы, профессор, д.т.н. Дмитрий Панкратов.

Валерий Звездин работал в КФУ с 1982 года, в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. За время своей работы он стал научным руководителем более чем для 20 кандидатов и докторов наук.

Руководство Челнинского института КФУ, профессорско-преподавательский состав кафедры ВЭПиА, сотрудники и студенты выражают глубокое соболезнование семье и близким Валерия Звездина.



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Елизавета Пуншева