В Казани общегородской субботник перенесли на 22 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани общегородской субботник перенесли на 22 апреля. В марте сообщалось, что он пройдет 29 апреля.

22 апреля казанцы выйдут на уборку в Горкинско-Ометьевском лесу и у озера Комсомольского, в парках Победы и имени Горького.

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая. В его рамках от мусора очищают дворы, сады, парки и скверы, приводят в порядок контейнерные площадки, сажают деревья и кустарники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом году в Татарстане в первый месяц двухмесячника вывезли более 140 тысяч кубометров мусора. По его итогам назначили административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева