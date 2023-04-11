Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении правил оборота вейпов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.

— Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей, — прокомментировал принятие закона в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документом предлагается запретить розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли», открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах, выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками.

Фото: duma.gov.ru

Также законопроект предлагает ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств и запретить показывать ее детям младше 12 лет.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве рассмотрят вопрос о запрете вейпов в стране и, исходя из этого, сформируют позицию по этому вопросу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства.



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Айрат Назипов