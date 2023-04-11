Эксперт назвал редкие функции смартфона
За последнее время функциональные возможности смартфонов существенно расширилиcь, однако про новые дополнения часто не узнают. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
По словам эксперта, многие не узнают о нововведениях гаджетов ввиду того, что они рекламируются.
Так, Мясоедов отметил, что сейчас многие гаджеты поддерживают функцию автоматизации привычек. Благодаря ей пользователь может задать индивидуальные сценарии работы смартфона. К примеру настроить время смены оформления на темное, либо включить режим «не беспокоить».
Также по словам эксперта, сейчас смартфоны оснащены специальным демонстрационным режимом, благодаря которому можно спокойно передать устройство другому человеку, показывая фото и видео. При этом обладателю гаджета не придется беспокоиться о том, что сторонний пользователь сможет в силу своего соблазна поинтересоваться содержимым памяти телефона.
— Среди прочего для повышения безопасности трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi превентивно блокировать экран, а дома, наоборот, снимать ограничение, — отметил Мясоедов.
В заключение эксперт выделил функцию создания ярлыков, которая по его мнению в условиях санкций позволяет облегчить работу с недоступными для скачивания приложениями.
Напомним 7 апреля стало известно, что примерно 31% россиян берут смартфон в руки сразу после пробуждения. В то же время отмечалось, что столько же опрошенных прибегают к просмотру гаджета через 10 минут после ночного отдыха. Также 23% респондентов признались, что лезут в телефон в течение первых 30 минут. Еще 10% участников опроса берутся за гаджет в первый час.
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