Эксперт назвал редкие функции смартфона

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

За последнее время функциональные возможности смартфонов существенно расширилиcь, однако про новые дополнения часто не узнают. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, многие не узнают о нововведениях гаджетов ввиду того, что они рекламируются.

Так, Мясоедов отметил, что сейчас многие гаджеты поддерживают функцию автоматизации привычек. Благодаря ей пользователь может задать индивидуальные сценарии работы смартфона. К примеру настроить время смены оформления на темное, либо включить режим «не беспокоить».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также по словам эксперта, сейчас смартфоны оснащены специальным демонстрационным режимом, благодаря которому можно спокойно передать устройство другому человеку, показывая фото и видео. При этом обладателю гаджета не придется беспокоиться о том, что сторонний пользователь сможет в силу своего соблазна поинтересоваться содержимым памяти телефона.

— Среди прочего для повышения безопасности трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi превентивно блокировать экран, а дома, наоборот, снимать ограничение, — отметил Мясоедов.

В заключение эксперт выделил функцию создания ярлыков, которая по его мнению в условиях санкций позволяет облегчить работу с недоступными для скачивания приложениями.

Напомним 7 апреля стало известно, что примерно 31% россиян берут смартфон в руки сразу после пробуждения. В то же время отмечалось, что столько же опрошенных прибегают к просмотру гаджета через 10 минут после ночного отдыха. Также 23% респондентов признались, что лезут в телефон в течение первых 30 минут. Еще 10% участников опроса берутся за гаджет в первый час.



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Антон Гаврилов