Исследование: 23% россиян заглядывают в телефон в течение получаса после пробуждения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Примерно 31% россиян берут смартфон в руки сразу после пробуждения. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование компании Motive agency&production.

Согласно их данным, такое же количество респондентов прибегают к просмотру гаджета через 10 минут после ночного отдыха. Также 23% опрошенных признались, что лезут в телефон в течение первых 30 минут. Еще 10% опрошенных берутся за телефон в первый час.



Похожая по показателям статистика относится и к случаю использования телефона перед сном. Так, 56% респондентов берут в руки гаджет менее чем за полчаса до сна, 19% — за полчаса-час. Лишь 8% предпочитают посмотреть в телефоне все необходимое за 1-2 часа перед тем как отправиться на боковую. Еще 10% опрошенных рассказали, что засыпают не отрывая рук от смартфона.

Также в исследовании говорится, что 58% опрошенных кладут гаджет рядом с кроватью. Четверть опрошенных (25%) напротив берут телефон с собой в постель и нередко кладут его под подушку. Остальные сообщили, что оставляют устройство в пределах комнаты.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в марте аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 40% казанцев, у которых есть iPhone, готовы отказаться от использования гаджета, в том случае, если это будет необходимо при трудоустройстве. Отмечалось также и то, что мужчины, в отличие от женщин, охотнее расстаются со смартфоном ради новой работы — 44% против 37%.

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Антон Гаврилов