В Татарстане вырос спрос на специалистов сферы сельского хозяйства

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По итогам первого квартала число вакансий в сфере сельского хозяйства относительно Татарстана выросло на 31%. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Лучшая динамика наблюдается в Чувашии (+124%). В Саратовской области спрос на специалистов сферы сельского хозяйства увеличился на 60% год к году, на 56% он вырос в Ульяновской области. Уменьшился данный показатель в Удмуртии и Нижегородской области (-5% и -1% соответственно).

Аналитики также выяснили, что в большей степени работодатели интересуются сотрудниками, которые представляют сферы земледелия, животноводства и растениеводства (77% рабочих мест). Не менее востребован персонал компаний из сфер продвижения, а также оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Лишь 2% вакансий приходится на сферу рыболовства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как показало исследование, сейчас в сфере сельского хозяйства в основном пользуются спросом такие профессии, как менеджер по продажам (6% от всего объема вакансий в отрасли по стране), а также агрономы (5%), водители, сервисные инженеры и ветеринарные врачи (по 4% вакансий для каждой профессии).

В августе 2022 года стало известно, что в Татарстане среднее зарплатное предложение в отрасли сельского хозяйства в 2022 году составило 41,4 тыс. рублей. Помимо этого, отмечалось, что предлагаемые специалистам зарплаты зависят от профиля деятельности. На самую высокую зарплату могут претендовать агрономы — в среднем 70 тысяч рублей. Ветеринарам предлагают 68,9 тысячи, трактористам — 50,8 тысячи, зоотехникам — 45 тысяч.



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Антон Гаврилов