Татарстанцам в сфере сельского хозяйства предлагают зарплату в среднем в 41,4 тыс. рублей

В Татарстане среднее зарплатное предложение в отрасли сельского хозяйства в 2022 году составило 41,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Предлагаемые специалистам зарплаты зависят от профиля деятельности. На самую высокую зарплату могут претендовать агрономы — в среднем 70 тысяч рублей. Ветеринарам предлагают 68,9 тысячи, трактористам — 50,8 тысячи, зоотехникам — 45 тысяч.

В сфере сельского хозяйства самый высокий спрос на на агрономов, зоотехников, работников пищевой промышленности и специалистов по контролю качества. В половине вакансий (50,4%) содержится требование к стажу работ от одного года до трех лет. Пожелания об опыте работы нет лишь в четверти объявлений о поиске сотрудника (24,3%).

Фото: realnoevremya.ru

Еще 22,3% вакансий содержат требование о стаже работы от трех до шести лет. Есть и работодатели, которым нужны более опытные работники — 3% предложений о работе содержат положения о как минимум шестилетнем опыте работы соискателя.

В целом с начала 2022 года сельскохозяйственные компании России опубликовали в 1,2 раза больше вакансий, чем за аналогичный период 2021-го. Их десятая часть приходится на Москву, по 8% на Краснодарский край и Воронежскую область, по 6% — на Московскую и Ростовскую области, 5% — на Белгородскую область, 1,5% — на Татарстан.



На начало июля 2021 года средняя зарплата на сельхозпредприятиях Татарстана находилась на уровне 30 138 рублей. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года она выросла на 15%.

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Татьяна Демина