Сегодня в Казани ожидается до +19 градусов

В среду, 12 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и юго-западный, южный ветер порывами до 4—9 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели существенно похолодает — в районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем температуры воздуха не превысят 5—10 градусов тепла.



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Татьяна Демина