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Бывший наставник казанского «Ак Барса» возглавит минское «Динамо»

10:54, 11.04.2023
Бывший наставник казанского «Ак Барса» возглавит минское «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Бывший игрок и главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов станет главным тренером ХК «Динамо» из Минска. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Клуб достиг договоренности о заключении контракта с Дмитрием Квартальновым. Срок соглашения рассчитан на один год.

Должность главного тренера специалист занимал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».

ХК «Динамо» Минск

Дмитрий Квартальнов тренировал «Ак Барс» в 2019 году. Он управлял командой на протяжении двух сезонов, покинул ее в апреле 2022 года. На данный момент главным тренером казанского клуба является Зинэтула Билялетдинов.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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