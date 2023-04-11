Бывший наставник казанского «Ак Барса» возглавит минское «Динамо»
Бывший игрок и главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов станет главным тренером ХК «Динамо» из Минска. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Клуб достиг договоренности о заключении контракта с Дмитрием Квартальновым. Срок соглашения рассчитан на один год.
Должность главного тренера специалист занимал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».
Дмитрий Квартальнов тренировал «Ак Барс» в 2019 году. Он управлял командой на протяжении двух сезонов, покинул ее в апреле 2022 года. На данный момент главным тренером казанского клуба является Зинэтула Билялетдинов.
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