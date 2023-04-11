В Казани временно приостановили работы по обрезке ряда деревьев

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В мэрию Казани поступила жалоба от местной жительницы. Женщина попросила управляющую компанию вырезать заросли клена под окном, но получила отказ.

— Дело в том, что недобросовестные жильцы сбрасывают мусор с верхних этажей. Пакеты цепляются за ветки, да и сейчас деревья в мусоре. Все это на уровне второго-третьего этажей. Без объяснений обрезку деревьев перенесли на февраль 2024 года. Даже не на осень. Безобразие. Бюрократия, — написала она в соцсетях.

В мэрии отметили, что из-за раннего начала вегетационного периода зеленых насаждений работы по обрезке ряда деревьев сейчас приостановлены. Деревья на указанном участке обрежут после завершения вегетационного периода.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Вегетационный период — это промежуток времени, когда активно происходит рост и развитие растений, т.е. вегетация. Продолжительность периода зависит главным образом от климата.

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Айрат Назипов