На территории аэропорта Белгорода упал беспилотник

Неизвестный беспилотник упал в понедельник на территории аэропорта в Белгороде. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта, — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства инцидента выясняют сотрудники оперативных служб.

Фото: commons.wikimedia.org/David Perez (архив)

26 марта сообщалось, что в Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». БПЛА был забит взрывчаткой. В результате инцидента пострадали несколько человек. Также из-за взрыва дрона ущерб понесли три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.



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Айрат Назипов