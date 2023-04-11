В Татарстане предложили создать туристический маршрут-аналог Золотого кольца по рекам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский меценат, ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов предложил создать туристический маршрут по рекам Татарстана под брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага». Маршрут можно назвать аналогом Золотого кольца.

— У Услонских гор Волга делает крутой поворот на 90 градусов. Если посмотреть с высоты птичьего полета или взглянуть на карту, можно увидеть форму подковы, — объясняет Хисамутдинов.



По его словам, предлагаемый им маршрут, с одной стороны, стал бы интересным и познавательным для туристов, а с другой стороны — позволял бы хорошо отдохнуть и весело провести время.

Маршрут должен начаться с Бишбалты и пристани Бакалда, которая активно использовалась до строительства в 1957 году нового речного порта в Казани. Пристань имела протяженность 1,5—2 км. Позже она утратила свое исконное название, ее стали называть «Устье», а татары в песнях воспевали ее как «Усия».

— Хочу отметить также один интересный факт, связанный с Бакалдой. Это то, что именно здесь, у Услонских гор, Волга делает крутой поворот на 90 градусов, — отмечает меценат.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Он также рассказал и о том, какими средствами и транспортом туристы смогут проходить предлагаемый маршрут. Так, с мая по октябрь будет возможность проплыть теплоходами по реке, речными трамвайчиками, моторными лодками, байдарками. В ноябре — апреле — снегоходы, сани и суда на воздушной подушке. А в течение всего года подойдет любой автотранспорт.

Подробнее о маршруте и о том, какие исторические и интересные места он будет в себя включать — читайте в авторской колонке Гарафутдина Хисамутдинова для «Реального времени».

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Илина Хакимова