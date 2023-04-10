В Актанышском районе Татарстана произошло возгорание двух жилых и трех нежилых домов
Днем 10 апреля в деревне Актанышского района Татарстана начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Уточняется, что в результате возгорания нежилого дома в 15:08 огонь перешел на соседние строения. В сумме от пожара пострадали два жилых и три нежилых дома.
В домах проживали две пожилые женщины. Обе не пострадали.
В 16:15 удалось локализовать пожар. В 17:15 открытое горение полностью ликвидировали.
Площадь пожара устанавливается.
7 апреля в Мензелинском районе Татарстана произошел смертельный пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в селе Татарская Мушуга загорелся одноэтажный бревенчатый дом.
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