В Татарстане прогнозируется спад уровня бедности до 5,7%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане к 2030 году прогнозируется снижение уровня бедности до 5,7%. Об этом на заседании Госсовета республики сообщила замминистра труда, занятости, социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

— Последние 5 лет республика входит в лидеры по низкому уровню бедности. За 2021 год он составил 6,2 процента при общероссийском 11 процентов. По итогам 2022 года уровень бедности ожидаем на уровне 6 процентов. Планируемый уровень бедности по итогам 2030 года должен составить 5,7 процента, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru

Бутаева также подчеркнула, что на конец 2022 года минимальный размер оплаты труда составил 15 279 рублей. По ее словам, в текущем году показатель должен возрасти до 16 242 рублей в месяц.

— Минимальный размер оплаты труда в организациях внебюджетного сектора с 1 января 2022 года был установлен в размере 16 700 рублей, на 2023 год — 19 565 рублей, — добавила спикер.

Министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстане на одного безработного приходится пять вакансий. Она отметила, что на 6,9 тысячи безработных человек приходится порядка 39 тысяч вакантных мест.

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Елизавета Пуншева