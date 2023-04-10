На реке Каме в Агрызском районе Татарстана обнаружили тело женщины — ее искали три дня

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На реке Каме в Агрызском районе Татарстана завершились трехдневные поиски супружеской пары. Они пропали еще 7 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, в ходе проведения поисковых работ на реке Каме вблизи села Красный Бор Агрызского района спасатели ЗПСО № 6 возле берега в 300 метрах от места происшествия извлекли из воды тело женщины 1982 года рождения. Она была без спасательного жилета, как и ее муж.

Тело супруга женщины спасатели обнаружили накануне в 250 метрах от берега. Предположительно, муж с женой отправились на рыбалку. В нарушение запрета они выехали на лодке до начала навигации маломерных судов.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

О пропаже двух человек стало известно 7 апреля. Как сообщил заявитель, в 5 часов утра супружеская пара уехала на лодке на рыбалку, но с нее так и не вернулись. Во время опроса заявитель заметил на реке белое пятно без движения, подозревая, что это может быть лодка пропавших. Автомобиль «Нива», на котором они приехали, стоял на берегу реки.



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Айрат Назипов