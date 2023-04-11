Исследование: у 47% казанцев есть друзья среди коллег по работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У 47% казанцев есть настоящие друзья среди коллег по работе. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Также опрос показал, что женщины, в отличии от мужчин, более склонны к выстраиванию доверительных и близких отношений с коллегами (51% против 41%). Еще аналитики выяснили, что чем моложе респонденты, тем легче они в лице сослуживцев находят себе друзей — среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 59%, тогда как среди тех, кто старше 45, — только 41%.

Фото: pixabay.com

Чаще всего друзей среди сослуживцев находят медсестры (73%), продавцы-консультанты (64%) и дизайнеры (58%).

В топ самых дружелюбных профессий попали также менеджеры по логистике и врачи (по 55%). В том числе в этом рейтинге менеджеры по логистике, учителя c прорабами и кладовщики (по 52%). Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы (по 33%), охранники и руководители (по 40%). Также сюда вошли инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами — по 45%.



16 марта аналитики SuperJob выяснили, что в Казани рабочие и воспитатели протянут руку помощи коллеге по работе, если он столкнется с какими-либо трудностями по ходу выполнения служебных задач. Еще отмечалось, что в списке профессий, представители которых не пройдут мимо нуждающегося в помощи коллеги, — медсестры, менеджеры по логистике (по 75%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 63%).

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Антон Гаврилов