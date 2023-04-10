В Минэкологии Татарстана подтвердили факт замора рыбы в озере Большое Чуйково в Казани

Фото: Минэкологии Татарстана

В Минэкологии Татарстана отреагировали на жалобы местных жителей о заморе рыб на озерах Большое и Малое Чуйково в Казани. На место выехали инспекторы министерства и сотрудники ЦООЭН.

— На момент осмотра территории озера Большое Чуйково факт замора рыб подтвердился, был произведен замер кислорода в воде, по итогу уровень кислорода был 5.94. При обследовании озера Малое Чуйково замор рыб не обнаружен, большая часть водного объекта находится под льдом, что является причиной низкого уровня кислорода, 2.39, — рассказали «Реальному времени» в министерстве.

В ходе обследования были отобраны пробы воды в 2 местах. По полученным результатам анализов ЦООЭН будут приняты меры согласно действующему законодательству.

Фото: Минэкологии Татарстана

О заморе рыбы в озере Большое Чуйково казанцы писали не только в Минэкологии, но и раису Татарстана Рустаму Минниханову. Местные жители не исключают, что рыб могли отравить.

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Айрат Назипов