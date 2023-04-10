В режиме неполной занятости находятся 1,9 тысячи татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год сократилось количество работников, находящихся в режиме неполной занятости. На 6 апреля 2023 года их зарегистрировано 1,9 тысячи, сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Она напомнила, что в апреле - мае прошлого года в режиме неполной занятности находились почти 18 тысяч татарстанцев. На конец 2022 года их насчитывалось 7,6 тысячи.

— Можно сказать что экономика адаптировалась к новым условиям. Минимальное количество граждан на сегодняшний момент у нас находятся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы либо на неполном рабочем дне, — заключила Наталья Бутаева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на сентябрь 2022 года, в России почти 234 тысячи работников находились в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день. Цифра была в два раза выше, чем в начале года.



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Татьяна Демина