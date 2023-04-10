В Елабужском районе Татарстана с разницей в 4 часа насмерть задавили двух пешеходов

Фото: ГИБДД по Татарстану

Два смертельных наезда произошло в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Первое ДТП случилось 9 апреля в 21.50 на 1003-м км автодороги М-7 «Волга. По информации ГИБДД, 49-летний пешеход в нарушение ПДД переходил дорогу с разделительной полосой с ограждением, где не было пешеходного перехода. Сначала его сбил автомобиль ГАЗ, а затем на него наехал Volkswagen.

Второе ДТП произошло 10 апреля в 00.30 недалеко от Елабуги. Пешеход скончался на месте наезда.

Фото: ГИБДД по Татарстану

— Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 52-летнего пешехода, который, по предварительным данным, в нарушение ПДД переходил дорогу вне населенного пункта, не убедившись в том, что не создает помех для движения транспортных средств, — рассказали в ГИБДД.

В начале апреля в Казани осудили 23-летнего местного жителя за смертельный наезд на пешехода 16 сентября 2022 года. Суд установил: водитель Lada Priora был пьян и превысил скорость. Он наехал на пешехода, который переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победы. Подсудимый признал вину. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением прав на 2,5 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов