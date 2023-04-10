В Казани с 14 апреля запустят садоводческие маршруты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сезонные садоводческие маршруты в Казани начнут работать с 14 апреля. Об этом на «деловом понедельнике» объявил мэр города Ильсур Метшин.

— В связи с ранней весной и потеплением мы приняли решение о запуске сезонных маршрутов общественного транспорта. Речь о казанцах, которые имеют сады и огороды в черте города. Уже с 14 апреля смогут планировать выезды на свои приусадебные участки, — сказал он.

Список садоводческих маршрутов на 2023 год:

39с — Ветеринарная академия — Дербышки;

41c — 39 квартал — садовое общество «Крутушка»;

92с — КДК им.Ленина — Дальние сады;

101с — Горьковское шоссе — садовое общество «Текстильщик»;

109с — кафе «Полет» — Новое Шигалеево;

111с — станция метро «Проспект Победы» — Жиркомбинат.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в прошлом году работа сезонных садоводческих маршрутов стартовала в столице Татарстана 15 апреля. По поручению мэра города движение открылось раньше запланированного срока.



В 2022 году в Казани работали пять сезонных садоводческих маршрутов — №39с, 41с, 92с, 101с и 109с. Они завершили работу в начале ноября. Ими воспользовались 708,5 тысячи пассажиров.



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Татьяна Демина