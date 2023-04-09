Зинэтула Билялетдинов: «Набирали обороты, делали, что мы хотим делать, и переламывали соперника»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» в пятом матче финальной серии Востока (3:2) рассказал, было ли важно ему обыграть именно омскую команду, которой его команда уступила в Кубке Гагарина 2019 года.

— Хотелось обыграть их, но не потому, что они меня обыграли когда-то или потому что «Ак Барс» не мог долгое время их пройти, не поэтому. Задача была выиграть у этого соперника, вот и все. Был бы другой — такую же задачу бы поставил, — поделился наставник «Ак Барса» с корреспондентом «Реального времени».

Также Билялетдинов рассказал, за счет чего ему удавалось переломить ход встреч и одерживать волевые победы в этой серии.

— За счет того, что мы хотели, даже в сегодняшнем матче. Мне задавали вопрос сегодня, мол, 3:1 счет, может, мы расслабились. Но мы не расслабились вообще. Может быть, даже перегорели немножко. Потому что подготовка была хорошая, общение было с ребятами, и они готовились к игре, хотели именно сегодня выиграть, может быть, даже чрезмерно. И все же потихоньку набирали обороты, делали то, что мы хотим делать и переламывали соперника, — заявил Зинэтула Билялетдинов.

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» 4-1 в финальной серии Восточной конференции. В финале Кубка Гагарина казанцы встретятся с победителем пары СКА — ЦСКА. Первый матч пройдет 17 апреля.