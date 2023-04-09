Forbes: Москва занимает 3-е место в топе городов с самыми богатыми миллиардерами

Москва попала в топ-10 городов по числу проживающих в них миллиардеров по версии Forbes, заняв 6-е место. По подсчетам издания, в столице России проживает 61 миллиардер, что на восемь больше, чем в 2022 году.

Общее состояние всех московских миллиардеров оценили в $307 млрд (на $92 млрд больше, чем в том году), — так, город оказался на третьем месте в рейтинге по совокупному состоянию миллиардеров.



По этому показателю Москву опережают только Нью-Йорк, где совокупный капитал миллиардеров составляет почти $617 млрд, и Париж с $409 млрд.

Издание отмечает, что несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции, Москве удалось вырваться с седьмого на шестое место в рейтинге живущих в городе миллиардеров. Почти две трети московских миллиардеров за год увеличили свои состояния, у двух миллиардеров капиталы не изменились, а у еще двух они уменьшились.

Согласно ежегодному рейтингу богатейших людей мира от Forbes, миллиардером, чье состояние пострадало за последний год больше всего, стал основатель Amazon Джефф Безос. Отмечается, что чистый капитал Безоса, по сравнению с мартом прошлого года, понес убытки в размере $57 миллиардов. Сейчас он составляет $114 миллиардов и в связи с тем занимает третью строчку рейтинга.

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Илина Хакимова