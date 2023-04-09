Губерниев призвал россиян сдавать шины в утилизацию

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал жителей страны сдавать старые шины в утилизацию, сообщает Daily Moscow.

В своем telegram-канале он написал, что грядет сезон смены резины. Лучше сдавать старые покрышки в утилизацию, а не выбрасывать, так как их можно переработать в полезное вторсырье.

— Ежегодно в России отходами становятся около 1 миллиона тонн автопокрышек. Вторичное сырье из отходов шин является востребованным и представляет ценность при производстве различных товаров и материалов. Его можно использовать в строительстве, в том числе в дорожном, например, при производстве модификаторов для асфальтобетона, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Напомним, Российский экологический оператор и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех крупных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов за 20 млрд рублей. Их общая мощность составит 1,4 млн тонн.

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Елизавета Пуншева