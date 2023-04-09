ВК «Динамо-Ак Барс» проиграл «Динамо-Метару»
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли челябинской команде «Динамо-Метар» в четвертьфинале PARI Суперлиги. На этот раз игра проходила в городе соперников.
Игра закончилась со счетом 1:3 (25:14, 21:25, 22:25, 19:25).
В прошлый раз волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли своих соперниц из «Динамо-Метара» со счетом 3:0.
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Илина ХакимоваСпортВолейбол Татарстан
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