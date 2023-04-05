ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Динамо-Метар» в первом четвертьфинальном матче плей-офф PARI Суперлиги

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

В четвертьфинале плей-офф PARI Суперлиги волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли своих соперниц из «Динамо-Метар». Матч, который проходил в столице Татарстана, закончился победой хозяев со счетом 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).

Следующий матч состоится уже в Челябинске 9 апреля. Если потребуется третий матч, он пройдет на площадке «Динамо-Ак Барс» 12 апреля.

Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

В прошлом матче ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счетом 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 20:25) в пользу казанской команды.

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Айрат Назипов