Объем торговли Минска и Москвы в национальных валютах составляет 85%

Объем торговли Минска и Москвы в национальных валютах составляет 85%, прокомментировал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на состоявшемся 6 апреля заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС).

— Что касается денежно-кредитной политики, то здесь основные акценты были сделаны на формировании единого платежного пространства, — отметил Крутой.

По его словам, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заслушали, как идет работа по увеличению доли расчетов в национальных валютах. Крутой рассказал, что с прошлого года между странами уже 85% торговли осуществляется в национальных валютах.



Фото: kremlin.ru

Также в ходе заседания ВГС было рассказано о «работе над механизмом обмена финансовыми сообщениями, по внедрению системы быстрых платежей, теме «Мир» — «Белкарт», по борьбе с преступностью в финансовой сфере и системе, как говорят наши банкиры, надзора или форсайта за платежным рынком и трансграничным перемещением денег».

Крутой подчеркнул, что в вопросах денежно-кредитной политики Союзное государство координируется с решениями, принятыми в рамках Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС.

Владимир Путин ранее, поздравляя белорусского коллегу по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, заявил, что, несмотря на санкционное давление, страны эффективно координируют усилия на международной арене.



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Илина Хакимова