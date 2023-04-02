Путин: Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают вопреки санкциям

Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. По его словам, несмотря на санкционное давление, наши страны эффективно координируют усилия на международной арене, телеграмма опубликована на сайте кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства.



Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», — говорится в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов. Президент также пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и процветания.

Мария Иванова