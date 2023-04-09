Турция запустит на орбиту свой наблюдательный спутник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турция во вторник, 11 апреля, запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

— İMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, изготовленный на отечественных и национальных мощностях, будет запущен на космическую орбиту 11 апреля. <...> мы будем продолжать иметь место в глобальной космической гонке, — сказал Эрдоган.

Отметим, что после запуска спутника число турецких спутников в космосе увеличится до 10 единиц, сообщает «РИА Новости».

Тем временем научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) хотят запустить уже в 2027 году. А в 2028—2030 годах на орбиту отправятся еще четыре модуля.



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Илина Хакимова