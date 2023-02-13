Новые модули Российской орбитальной станции хотят запустить в 2027—2030 годах

Фото: wikipedia.org / Kirill Borisenko

Научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) хотят запустить уже в 2027 году. А в 2028—2030 годах на орбиту отправятся еще четыре модуля. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

— На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028—2030 годов, — заявил Кожевников в интервью ТАСС.

Он отметил, что сроки развертывания станции будут зависеть от эскизного проектирования, которое завершится в этом году. Главный конструктор РОС отметил, что работы по НЭМ после паузы развернуты в полном объеме, а эскизный проект РОС нужен для того, чтобы определить требования для его доработки. Их планируют начать реализовывать уже с 2024 года.



Кожевников обратил внимание, что станция будет практически «вечной», так как проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей.

А это, в свою очередь, позволит не только постоянно поддерживать ее работоспособность, но и обеспечивать поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне.

Главный конструктор подчеркнул, что запуск экипажей на новую орбитальную станцию произойдет с космодрома Восточный при помощи перспективного транспортного корабля, что позволит реализовать стратегию «новая станция — новый корабль — новый космодром».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц. Кроме того, глава корпорации заявил, что в 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции.

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Илина Хакимова