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За последние сутки в России выявили 8 008 случаев заболевания COVID-19

11:42, 09.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 8 008 случаев заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России подтвердилось 8 008 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 602 пациента. Всего заболевших по стране выявили 22 714 988 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 9 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 307 человек, всего выздоровевших — 22 088 56 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян. Всего от инфекции скончались 397 570 человек.

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Илина Хакимова
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