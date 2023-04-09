За последние сутки в России выявили 8 008 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России подтвердилось 8 008 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 602 пациента. Всего заболевших по стране выявили 22 714 988 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.



По данным на 9 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 307 человек, всего выздоровевших — 22 088 56 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян. Всего от инфекции скончались 397 570 человек.

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Илина Хакимова