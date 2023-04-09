Во Франции обрушился жилой дом — сообщается, что его мог спровоцировать взрыв

Фото: скриншот видео

Сегодня ночью, примерно в 01:40 по мск, во Франции в городе Марсель обрушился жилой дом. Об этом телеканалу France 3 рассказал мэр города Бенуа Пайян.



— Сейчас, когда я с вами беседую, мы не знаем точных причин обрушения, но мы всерьез подозреваем, что произошел взрыв, — сообщил он.

Жители прилегающих домов были эвакуированы. На месте происшествия вспыхнул пожар, который значительно затруднял поисково-спасательные работы.



По предварительным данным, по меньшей мере пострадали пять человек.

— Нам следует готовиться к тому, что будут жертвы, — признал Пайян.



Кроме того, существует риск обрушения соседнего здания.

В конце марта в Тульской области на одной из улиц города Киреевска произошел взрыв. В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва послужил украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», набитый взрывчаткой.



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Илина Хакимова