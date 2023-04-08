Опрос: большинство казанцев считают, что перед тем, как завести питомца, нужно пройти обучение

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

59% казанцев считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно обучиться обращению с питомцем. Таковы данные опроса сервиса SuperJob. Его провели после того, как в Испании приняли закон, по которому будущих владельцев собак обяжут проходить бесплатное обучение, перед тем как завести питомца.

16% высказались против подобного закона — опрошенные считают, что такое обучение будет оплачиваться из бюджета. Еще 25% затруднились с ответом — по их мнению, это актуально только для владельцев крупных и бойцовых пород.



Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Напомним, 64% жителей Казани предпочитают заводить собак, каждый третий (31%) — кошек. Еще аналитики выяснили, что ежемесячно казанцы тратят на домашних животных от 2 до 5 тысяч рублей — 48%. Также 4% жителей столицы Татарстана заботятся о здоровье своего питомца и потому застраховали его жизнь, 13% собираются сделать это в ближайшее время.

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