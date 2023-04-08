Минтимер Шаймиев выразил соболезнования экс-президенту Туркменистана в связи со смертью матери
Экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери. Об этом сообщает пресс-служба Рустама Минниханова.
— Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич! С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине вашей матери — Огулабад эджэ Бердымухамедовой. Уход родителей — тяжелейшая потеря, но в нашей душе и памяти они навсегда останутся светом мудрости и добра, а бессмертная родительская любовь всегда поддерживает нас. Искренне разделяя горечь этой невосполнимой утраты, скорблю вместе с вами, всеми вашими родными и близкими, — сказано в сообщении.
Сегодня соболезнования экс-президенту Туркменистана также выразил раис Татарстана Рустам Минниханов.
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