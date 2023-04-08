Китай приступил к военным учениям в акватории Тайваня

Армия Китая начала трехдневные военные учения в акватории острова Тайвань. В Пекине мероприятия боевой учебы объяснили «предостережением сепаратистским силам», которые выступают за независимость острова, и «сговору внешних сил». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

— Это необходимые действия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, — сказано в заявлении военных КНР.

В свою очередь, в минобороны Тайваня отметили, что следят за ситуацией и сохраняют высокую степень бдительности. В ведомстве также подчеркнули, что будут реагировать «надлежащим образом» в целях обеспечения безопасности острова.



Ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась после того, как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считая Тайвань одной из своих провинций, негативно отнесся к этому событию. В глазах Китая визит Пелоси стал одним из шагов США, направленных в сторону поддержки сепаратизма на Тайване. Это побудило Китай провести масштабные военные учения.

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Антон Гаврилов