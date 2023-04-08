В США исключили возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной

Фото: ru.wikipedia.org (на снимке — Энтони Блинкен)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас отсутствует вероятность того, что между Россией и Украиной состоятся переговоры о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

— Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры, — заявил он.

По его словам, на данный момент переговоры между Москвой и Киевом якобы воспрепятствуют созданию «справедливого и прочного мира».



23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Запад оказывать поддержку Украине. Он назвал конфликт на Украине затяжным и добавил, что сейчас перспективы мирного урегулирования отсутствуют. Также Столтенберг подчеркнул, что страны Запада должны нарастить производственные мощности, в связи с этим генсек призвал страны НАТО инвестировать в оборону минимум 2% ВВП.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия готова решать проблемы путем дипломатии.

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Антон Гаврилов