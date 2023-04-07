В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за государственную измену. Об этом в своем telegram-канале написал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Помимо этого, предлагается ужесточить наказание по статьям, связанным с терроризмом:

по статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет);

по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас — от 5 до 15 лет). В свою очередь минимальное наказание за пособничество — с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье — до 20 лет);

по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от 5 до 10 лет);

по статье 281 («Диверсия») предложено ужесточить наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет);

по статье 361 («Акт международного терроризма») наказание может вырасти от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас — от 10 лет).

Фото: duma.gov.ru

В феврале прошлого года Генпрокуратура России предупредила, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения спецоперации будет расцениваться как измена Родине. По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, будет дана правовая оценка.

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Айрат Назипов