Зинэтула Билялетдинов рассказал, за счет чего «Ак Барс» обыграл «Авангард» в двух гостевых матчах

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал третью победу над «Авангардом». Его слова приводит клубная пресс-служба.

— Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч, — отметил тренер.

Наставник считает, что команде помогла соответствующая подготовка. У его подопечных «было большое желание выиграть», а потому хоккеисты проявили свой характер.

Фото: ak-bars.ru

— Можно ли сказать, что «Ак Барс» эти две победы взял нахрапом и дерзостью? Я считаю, что больше терпением, правильными действиями и большим желанием, — подчеркнул Билялетдинов.

Сегодня «Ак Барс» одержал третью победу в четвертом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Клуб из Казани в гостях одолел омский «Авангард» со счетом 0:1. Теперь счет в серии — 3-1 в пользу казанской команды. Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 9 апреля. Начало матча в 17:00. В случае победы казанский клуб выйдет в финал Кубка Гагарина.

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Айрат Назипов